Ediție explozivă a emisiunii „Culisele Statului Paralel”: George Simion vine în platou să demaște planurile Sistemului privind implicarea României în războiul cu Iran
Ediție explozivă a emisiunii „Culisele Statului Paralel”: George Simion vine în platou să demaște planurile Sistemului privind implicarea României în războiul cu Iran
George Simion este invitatul Ancăi Alexandrescu în această seară la Culisele Statului Paralel. Liderul AUR va discuta cu argumente, cu informații, cu documente evoluțiile și ceea ce sau riscurile la care este supusă România și toată această zonă.
Liderul suveraniștilor, George Simion, a susținut o alocuțiune la tribuna Parlamentului în care și-a exprimat opoziția față de documentele și garanțiile transmise de președintele Nicușor Dan, referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.
George Simion a declarat în plenul Parlamentului că partidul său nu poate vota pentru scrisorile și garanțiile transmise de Nicușor Dan, susținând că nu există certitudini privind scopul și intențiile prezenței militare străine.
Simion a subliniat responsabilitatea față de cetățenii României și a insistat că analiza de risc privind posibile amenințări teroriste trebuie realizată urgent.
Citește și:
- 20:37 - Parlamentul a decis să accepte prezența pe teritoriul României a unor echipamente şi forţe militare americane
- 20:34 - Ion Cristoiu, analiza momentului despre implicarea României în conflictul SUA-Iran: „AUR este marele câștigător al momentului, pentru că vrea pace”
- 20:32 - Anca Alexandrescu: „Nu vreau să expunem România în acest moment”
- 19:32 - Imaginea lui Putin se erodează: tot mai mulți ruși îl văd drept un lider slab după problemele de pe front
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News