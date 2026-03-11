Cost uriaș al conflictului: SUA au cheltuit 5,6 miliarde de dolari în primele zile ale războiului cu Iranul

Administrația președintelui Donald Trump a anunțat că Statele Unite ale Americii au cheltuit aproximativ 5,6 miliarde de dolari în primele zile ale operațiunilor militare desfășurate împotriva Iran.

Potrivit oficialilor de la Pentagon, suma include costurile asociate desfășurării forțelor militare, utilizării avioanelor de luptă, lansării de rachete și întreținerii sistemelor de apărare implicate în operațiuni.

O parte importantă a cheltuielilor este legată de mobilizarea rapidă a trupelor și a echipamentelor militare în regiunea Orientul Mijlociu, precum și de sprijinul logistic oferit aliaților implicați în operațiuni.

Oficialii americani au precizat că cifra ar putea crește semnificativ dacă conflictul se prelungește sau dacă vor fi lansate noi operațiuni militare de amploare împotriva unor obiective iraniene.

Costurile ridicate ale intervenției au declanșat deja dezbateri în Congresul Statelor Unite, unde unii parlamentari au cerut explicații detaliate privind strategia militară și impactul financiar al operațiunilor.

Experții în domeniul apărării avertizează că războaiele moderne pot genera cheltuieli uriașe într-un timp foarte scurt, mai ales atunci când sunt implicate sisteme militare avansate, aviație strategică și armament de înaltă tehnologie.