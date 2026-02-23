Bărbați găsiți morți după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon

Sursă: realitatea.net

Doi bărbați de 63 și, respectiv, 38 de ani au fost găsiți decedați, duminică, într-un bloc din Deva, în apartamente diferite. În urma cercetărilor şi a necropsiei s-a stabilit că ei s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon. Polițiștii au fost sesizați de o femeie care nu reușea să ia legătura cu o cunoștință care nu mai răspundea la telefon.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara, Poliția Municipiului Deva a fost sesizată de către o femeie cu privire la faptul că o persoană nu răspunde la telefon, existând riscul ca aceasta să fie decedată.



”Poliţia Municipiului Deva a fost sesizată, în data de 22 februarie, de către o femeie, cu privire la faptul că o persoană nu răspunde la telefon, existând riscul ca aceasta să fie decedată. Poliţiştii s-au deplasat la adresa indicată, unde au identificat într-un apartament al imobilului un bărbat de 63 de ani, din comuna Turdaş, decedat. În timpul efectuării cercetărilor la faţa locului, la etajul superior al imobilului, într-un alt apartament, a fost descoperită o altă persoană decedată, respectiv un bărbat de 38 de ani, domiciliat în municipiul Deva”, a precizat sursa citată.

Rezultatele necropsiei: ce spun medicii legiști

Trupurile neînsufleţite au fost transportate la Serviciul Judeţean de Medicină Legală. ”În urma efectuării necropsiei medico-legale, s-a stabilit faptul că decesul celor două persoane, găsite fără viaţă într-un imobil din municipiul Deva, în cursul zilei de 22 februarie a.c., ar fi survenit ca urmare a intoxicaţiei cu monoxid de carbon. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Hunedoara.

Dosar penal pentru ucidere din culpă

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă, urmând a fi stabilite toate împrejurările producerii evenimentului.