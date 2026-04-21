Alertă de mediu la Hunedoara. Incendiu pe platforma fostului combinat siderurgic, cu mari degajări de fum

21 apr. 2026, 07:38
Actualizat: 21 apr. 2026, 07:38
”Echipajele operative acţionează cu două autospeciale de stingere, de mare capacitate. Totodată, Primăria municipiului Hunedoara a mobilizat la faţa locului o autocisternă şi un buldoexcavator”, a precizat ISU Hunedoara.

”Pompierii Detaşamentului Hunedoara intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu de resturi vegetale şi deşeuri lemnoase, care se manifestă pe platforma fostului combinat siderurgic din municipiu. Întrucât degajările de fum sunt foarte mari, a fost anunţată Garda de Mediu”, a transmis ISU Hunedoara. 

Din primele informaţii, suprafaţa afectată este de aproximativ 3.000 de metri pătraţi. 

