Atac devastator cu dronă în Abyei: cel puțin 153 de morți după lovirea unei piețe
Atac dronă / Captură video X
Cel puțin 153 de oameni au murit după un atac cu dronă asupra pieței Amiet din Abyei. Un depozit de combustibil a luat foc, iar mii de persoane au fost strămutate.
Cel puțin 153 de persoane au murit în urma unui atac cu dronă asupra pieței Amiet din regiunea Abyei, teritoriu disputat de Sudan și Sudanul de Sud. Lovitura a provocat un incendiu de proporții la un depozit de combustibil din apropiere, iar bilanțul victimelor ar putea crește, potrivit autorităților locale.
Atacul a avut loc luni, 19 octombrie, pe fondul intensificării conflictului armat din Sudan. Echipele de intervenție întâmpină dificultăți în recuperarea victimelor din cauza incendiului, în timp ce unitățile medicale din zonă încearcă să acorde îngrijiri răniților.
Atac cu dronă asupra pieței Amiet: bilanțul a ajuns la cel puțin 153 de morți
Yohanna Akol Ngor, ministrul interimar al informațiilor din administrația Abyei, a anunțat că autoritățile au confirmat cel puțin 153 de decese în urma atacului asupra pieței Amiet, situată la nord de orașul Abyei.
Potrivit oficialului, numărul victimelor a crescut față de bilanțul inițial, iar operațiunile de recuperare a trupurilor au fost îngreunate de flăcările care au cuprins zona.
Martorii au relatat că au auzit mai multe explozii puternice, urmate de izbucnirea unui incendiu la depozitul de combustibil din apropiere. Au fost semnalate numeroase victime cu arsuri grave și răni provocate de schije.
Depozit de combustibil în flăcări după bombardament
Atacul cu dronă a lovit un depozit de combustibil care aproviziona afacerile locale din piața Amiet. Incendiul izbucnit în urma loviturii a afectat intervenția echipelor de salvare și a complicat recuperarea victimelor.
Un reprezentant al armatei sudaneze a declarat că operațiunea a vizat transporturi de combustibil despre care susținea că erau destinate Forțelor de Sprijin Rapid (RSF), grupare paramilitară implicată în războiul din Sudan.
Oficialul militar a afirmat că printre victime s-ar afla membri ai RSF și persoane implicate în contrabanda cu combustibil. Aceste declarații nu au putut fi verificate independent, iar identitatea tuturor persoanelor ucise nu a fost stabilită în mod independent.
Aproximativ 8.000 de persoane, strămutate în urma atacului
Consecințele bombardamentului depășesc bilanțul victimelor. Potrivit autorităților locale, aproximativ 8.000 de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele în urma atacului.
Organizația Medici Fără Frontiere (MSF) a anunțat că peste 20 de răniți au ajuns la spitalul Ameth Bek, unde personalul medical lucrează împreună cu angajații Ministerului Sănătății din Sudanul de Sud. Printre pacienți se află persoane cu arsuri grave, unele în stare critică.
Organizația umanitară a atras atenția asupra riscurilor la care sunt expuși civilii și asupra dificultăților de acces la servicii medicale și alte resurse esențiale.
Sudanul și Sudanul de Sud își dispută regiunea Abyei
Abyei este o regiune bogată în petrol, situată la granița dintre Sudan și Sudanul de Sud. Statutul teritoriului a rămas nerezolvat după acordul de pace din 2005, iar independența Sudanului de Sud, proclamată în 2011, nu a încheiat disputa teritorială.
Zona are o importanță strategică și este afectată de tensiuni și violențe recurente. În paralel, Sudanul este devastat de războiul izbucnit în aprilie 2023 între armata sudaneză și Forțele de Sprijin Rapid (RSF), conflict care a provocat o gravă criză umanitară.
Autoritățile din Sudanul de Sud au atribuit atacul armatei sudaneze și au convocat ambasadorul Sudanului pentru a protesta. Responsabilitatea pentru lovitură nu a fost verificată independent de organizațiile de presă internaționale.
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