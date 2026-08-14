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Actualitate· 1 min citire
Doliu în familia Realitatea. A murit mama Ancăi Alexandrescu
Doliu în familia Realitatea
Publicat14 aug. 2026, 17:52
Actualizat14 aug. 2026, 18:53
SursăRealitatea PLUS
Familia Realitatea este alături de Anca Alexandrescu. Colega noastră, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a primit azi o veste sfâșietoare: mama ei a încetat din viață.
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