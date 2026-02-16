„Nu va fi ușor!”: Mesaj puternic de la Gică Hagi înainte de duelul decisiv al României cu Turcia

Mesaj puternic de la Gică Hagi înainte de duelul decisiv al României cu Turcia

Naționala României se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri din ultimii ani, urmând să joace la Istanbul împotriva Turciei, în barajul pentru calificarea la Cupa Mondială. Cu doar câteva zile înainte de partida decisivă, fostul mare internațional Gică Hagi le-a transmis un mesaj de susținere „tricolorilor”.

Considerat de mulți cel mai mare fotbalist din istoria Echipa națională de fotbal a României, Hagi rămâne una dintre vocile respectate din fotbalul românesc. Fost jucător la FC Barcelona și Real Madrid CF, „Regele” deține și recordul de goluri marcate pentru prima reprezentativă, la egalitate cu Adrian Mutu.

Înaintea confruntării cu Turcia, Hagi și-a exprimat încrederea în actuala generație de jucători și a subliniat importanța susținerii venite din partea fanilor. „Avem o șansă și trebuie să credem în ea.

Nu va fi ușor, dar trebuie să sperăm și să-i susținem pe jucători. Toți ne dorim să ne calificăm! Hai, România!”, a transmis Hagi într-un mesaj video publicat de Federația Română de Fotbal pe rețelele de socializare.

Fostul căpitan al naționalei speră ca „tricolorii” să reușească un rezultat mare și să readucă bucuria calificării la un turneu final. Meciul cu Turcia este considerat unul de totul sau nimic, iar miza este uriașă pentru viitorul fotbalului românesc.

Cu sprijinul legendelor, al suporterilor și cu o mobilizare totală în teren, România visează din nou la prezența pe cea mai mare scenă a fotbalului mondial.