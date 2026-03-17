Iran negociază cu FIFA mutarea meciurilor de la Cupa Mondială din SUA în Mexic, pe fondul temerilor privind siguranța jucătorilor
Federația de fotbal din Iran poartă discuții cu FIFA în vederea mutării meciurilor sale de la Cupa Mondială din SUA în Mexic, incovând motive de securitate. Anunțul a fost făcut luni de președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj.
Decizia vine după ce preşedintele american Donald Trump a declarat săptămâna trecută că, deşi Iranul este binevenit să participe la turneu, ar putea fi „nepotrivit” pentru echipă să joace în SUA „pentru propria lor viaţă şi siguranţă”.
„După ce Trump a declarat în mod explicit că nu poate garanta securitatea echipei naţionale iraniene, cu siguranţă nu vom călători în America”, a afirmat Taj într-o postare pe contul de X al Ambasadei Iranului în Mexic. „Negociem cu FIFA pentru ca meciurile Iranului din cadrul Cupei Mondiale să se desfăşoare în Mexic.”
Campionatul Mondial urmează să înceapă pe 11 iunie, fiind găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic. Iranul are programate două meciuri din faza grupelor la Los Angeles şi unul la Seattle, însă situaţia sa rămâne incertă pe fondul conflictului diplomatic cu Washingtonul.
