Fotbal. Universitatea Craiova câștigă Supercupa României

Universitatea Craiova a cucerit pentru a doua oară în istorie Supercupa României, după ce a învins-o pe Universitatea Cluj la loviturile de departajare, scor 5-3.
La finalul celor 90 de minute, cele două echipe se aflau la egalitate, 1-1.
Formația olteană a obținut astfel al treilea trofeu consecutiv în mai puțin de două luni, toate câștigate în fața echipei din Cluj. Partida care a deschis noul sezon competițional din fotbalul românesc a fost una spectaculoasă, cu numeroase ocazii la ambele porți.
Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 40, prin Steven Nsimba. Atacantul francez a profitat de o eroare în defensiva clujenilor și a finalizat la colțul scurt.
Înaintea golului oltenilor, Alibek Aliev ratase două ocazii importante pentru Universitatea Cluj, inclusiv o situație în care a rămas singur cu portarul advers.
Atacantul transferat în această vară de la CFR Cluj și-a luat revanșa imediat după pauză. Aliev a egalat în urma unei pase decisive oferite de Macalou. Reușita a fost validată după intervenția arbitrajului video, în condițiile în care arbitrul asistent semnalizase inițial o poziție de ofsaid.
Dan Nistor a trimis mingea în poartă în minutul 64, însă golul Universității Cluj a fost anulat corect pentru ofsaid. Până la finalul timpului regulamentar, niciuna dintre echipe nu a mai reușit să înscrie, astfel că trofeul a fost decis direct la loviturile de departajare.
Universitatea Craiova a transformat toate cele cinci execuții, prin Assad, Alexandru Cicâldău, Mora, Rus și Anzor. Pentru Universitatea Cluj, singurul jucător care a ratat a fost Macalou.
Oltenii au câștigat seria cu 5-3 și au ridicat Supercupa României pentru a doua oară în istoria clubului. Pentru antrenorul italian Cristiano Bergodi, înfrângerea reprezintă al treilea trofeu consecutiv pierdut în fața Universității Craiova.