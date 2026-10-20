FCSB învinge FC Voluntari cu 2-1, după un gol decisiv în minutul 85
Voluntari - FCSB / Facebook FCSB
FCSB a învins FC Voluntari cu 2-1 în Superligă. Alexandru Stoian a marcat golul victoriei în minutul 85, după o eroare a lui Șuteu.
FCSB a obținut o victorie importantă în deplasare, după ce a învins-o pe FC Voluntari cu scorul de 2-1, în etapa a 12-a din Superligă. Partida disputată luni seara, pe stadionul „Anghel Iordănescu”, a fost decisă în ultimele minute, când Alexandru Stoian a profitat de o intervenție nefericită a lui Alexandru Șuteu și a marcat golul victoriei, scrie Realitatea Sportivă.
Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a deschis scorul în prima repriză prin Arnold Garita, însă gazdele au revenit după pauză și au restabilit egalitatea prin Remus Guțea. Finalul le-a aparținut roș-albaștrilor, care au plecat cu toate cele trei puncte.
FC Voluntari – FCSB 1-2. Garita a deschis scorul în prima repriză
FCSB a început partida în ofensivă și a încercat să preia controlul jocului încă din primele minute. După câteva ocazii importante, formația bucureșteană a reușit să deschidă scorul în minutul 27.
Arnold Garita a finalizat cu o lovitură de cap centrarea trimisă de Risto Radunovic, aducându-și echipa în avantaj. Atacantul camerunez a mai înscris o dată în prima repriză, însă reușita sa a fost anulată pentru ofsaid.
Deși FCSB a intrat la pauză cu avantaj minim, FC Voluntari a rămas în joc și a demonstrat că poate pune probleme defensivei adverse.
Remus Guțea a egalat pentru FC Voluntari
După reluarea jocului, gazdele au revenit mai hotărâte și au reușit să restabilească egalitatea în minutul 59.
Remus Guțea a trimis mingea în poartă cu un șut spectaculos din apropierea marginii careului, fără să-i ofere portarului Ștefan Târnovanu prea multe șanse de intervenție.
Golul a readus suspansul în partida de la Voluntari, iar gazdele au continuat să caute o nouă reușită. Cea mai mare oportunitate a venit în minutul 70, când Matko Babic a trimis mingea în bară.
FC Voluntari a mai avut o șansă importantă la scurt timp, dar nu a reușit să treacă în avantaj.
Alexandru Stoian a marcat golul victoriei în minutul 85
Momentul decisiv al întâlnirii s-a produs în minutul 85. După o centrare trimisă de Ricardo Pădurariu, Alexandru Șuteu a încercat să respingă mingea, însă intervenția sa a fost imprecisă.
Alexandru Stoian, intrat pe teren în repriza secundă, a pus presiune asupra fundașului și a profitat de fază pentru a trimite mingea în plasă din apropiere.
Reușita atacantului a stabilit scorul final, 2-1 pentru FCSB, și a adus echipei bucureștene trei puncte importante în lupta pentru un loc în play-off. În prelungiri, FCSB a mai avut o ocazie importantă, când Aymen Boutoutaou a trimis mingea în bară, însă tabela nu s-a mai modificat.
FCSB urcă pe loc de play-off în Superligă
Victoria obținută la Voluntari reprezintă un rezultat important pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf, care a ajuns pe locul al șaselea în clasamentul Superligii, cu 18 puncte după 12 etape.
De cealaltă parte, FC Voluntari rămâne cu opt puncte și continuă să aibă nevoie de rezultate pozitive pentru a se îndepărta de zona inferioară a clasamentului.
Deși FCSB a obținut victoria, partida a arătat că echipa mai are aspecte de îmbunătățit, mai ales în gestionarea avantajului și în organizarea defensivă după pauză.
Pentru roș-albaștri, cele trei puncte pot reprezenta un impuls important în tentativa de a urca în clasament și de a rămâne în cursa pentru calificarea în play-off.
Rezultat final: FC Voluntari – FCSB 1-2
Marcatori: Remus Guțea (59), respectiv Arnold Garita (27) și Alexandru Stoian (85).
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