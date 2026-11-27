Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 nov. 2026, 20:28

Edi Iordănescu a susținut prima conferință de presă în calitate de antrenor al lui Watford, iar discursul său a fost analizat de jurnaliștii britanici.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre edi iordanescuWatford