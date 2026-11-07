FC Argeș – Dinamo 2-1: Victorie dramatică pentru piteșteni! Gol decisiv în prelungiri
FC Argeș – Dinamo 2-1 / Facebook DInamo
FC Argeș a învins Dinamo cu 2-1 în etapa a 15-a din SuperLiga. Mamadou Mendy a marcat golul victoriei în minutul 90+1, după o gafă a lui Stoinov.
FC Argeș a produs surpriza etapei a 15-a din SuperLiga și a învins-o pe Dinamo București cu 2-1, într-un meci disputat vineri seara, la Mioveni. Mamadou Mendy a marcat golul victoriei în primul minut al prelungirilor, punând capăt unei perioade dificile pentru formația pregătită de Bogdan Andone. De cealaltă parte, Dinamo a suferit prima înfrângere din acest sezon de campionat.
FC Argeș a obținut trei puncte importante în confruntarea cu liderul Dinamo București, după un final de partidă spectaculos. Disputa de la Mioveni, din ultima etapă a turului sezonului regulat, s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1, rezultat care pune capăt seriei de zece meciuri consecutive fără succes în campionat pentru echipa piteșteană.
Deși Dinamo pornea cu prima șansă, având în vedere forma excelentă din ultimele săptămâni, FC Argeș a demonstrat determinare și a reușit să profite de momentele importante ale jocului.
Rober Sierra a deschis scorul pentru FC Argeș
Partida a început cu o ocazie importantă pentru Dinamo. În minutul 5, Alberto Soro a fost aproape de deschiderea scorului, însă șutul său din apropierea porții a întâlnit bara.
Oaspeții au continuat să caute drumul spre gol, dar FC Argeș a echilibrat treptat jocul și a început să pună presiune pe defensiva dinamovistă.
Eficiența gazdelor s-a concretizat în minutul 38. După un corner executat de Dorinel Oancea, spaniolul Rober Sierra s-a înălțat în careu și a trimis mingea cu capul în plasă, aducându-i pe piteșteni în avantaj.
Dinamo a intrat la vestiare în dezavantaj, deși înaintea confruntării era considerată favorită.
Dinamo a egalat după autogolul lui Leard Sadriu
După pauză, formația bucureșteană a revenit mai hotărâtă de la vestiare și a preluat controlul jocului.
Egalarea a venit în minutul 62, însă nu în urma unei finalizări a unui jucător dinamovist. Leard Sadriu a deviat mingea în propria poartă după o centrare trimisă de Dean Zandbergen, iar tabela a indicat 1-1.
La scurt timp, Dinamo a fost aproape să preia conducerea. Mamoudou Karamoko a trimis în bară în minutul 66, iar ulterior a mai avut două oportunități importante de a marca.
Portarul gazdelor, Nikic, s-a remarcat în minutul 80, când a intervenit salvator la o nouă încercare a atacantului francez. Nici Zandbergen nu a reușit să îl învingă pe goalkeeperul piteștenilor, în minutul 85.
Mamadou Mendy a adus victoria în minutul 90+1
Când partida părea să se îndrepte spre o remiză, FC Argeș a dat lovitura în prelungiri.
În minutul 90+1, Mamadou Mendy a profitat de o eroare importantă a fundașului dinamovist Nikita Stoinov. Atacantul senegalez a recuperat mingea, a rămas într-o poziție favorabilă în apropierea careului și a finalizat cu sânge rece, stabilind scorul final: FC Argeș – Dinamo 2-1.
Pentru Mendy, acesta a fost primul gol înscris în tricoul formației din Trivale.
Dinamo a încercat să mai găsească o soluție ofensivă în minutele rămase, însă defensiva gazdelor a rezistat până la fluierul final.
FC Argeș întrerupe seria negativă, Dinamo pierde primul meci din campionat
Succesul obținut la Mioveni are o importanță deosebită pentru FC Argeș. Înaintea acestei confruntări, piteștenii traversau o perioadă dificilă, cu zece partide consecutive fără victorie în SuperLiga: trei egaluri și șapte înfrângeri.
Ultimul succes al formației argeșene în campionat fusese înregistrat pe 9 august 2026, în deplasarea cu Universitatea Craiova, câștigată cu 1-0.
În schimb, Dinamo venea după o serie de 13 etape fără înfrângere, perioadă în care obținuse zece victorii și trei rezultate de egalitate. Eșecul de la Mioveni reprezintă prima înfrângere a echipei bucureștene în actualul sezon de campionat.
FC Argeș – Dinamo 2-1 (1-0), în etapa a 15-a din SuperLiga
Marcatori:
FC Argeș: Rober Sierra (38), Mamadou Mendy (90+1).
Dinamo: Leard Sadriu (autogol, 62).
Partida s-a disputat pe Stadionul Orășenesc din Mioveni și a făcut parte din etapa a 15-a a SuperLigii, ultima rundă a turului sezonului regulat.
Victoria le oferă piteștenilor un impuls important pentru continuarea campionatului, în timp ce Dinamo va trebui să gestioneze primul rezultat negativ după o serie foarte bună de evoluții.
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