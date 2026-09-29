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Un nou mesaj RO-Alert a fost emis în Tulcea pe fondul războiului din Ucraina

Ro-Alert în Tulcea

Ro-Alert în Tulcea

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Scris deStoica Marian
Publicat29 sept. 2026, 08:02
Sursărealitatea.net

Au fost ridicate două F-18

”În noaptea de 28 spre 29 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană ce evolua la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina”, au transmis, marţi dimineaţă, reprezentanții MApN.

Potrivit sursei citate, două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situaţiei.

"Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 01.51 a fost transmis un mesaj RO-Alert", mai arată MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 02.10 și nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Sursă: Realitatea.NET

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