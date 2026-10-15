Studiu: doar 40% dintre români au un plan financiar pentru următoarele 12 luni
Studiu români
Potrivit unui studiu lansat cu ocazia împlinirii a 10 ani de la lansarea, doar 40% dintre români au un plan financiar pentru următoarele 12 luni, în timp ce proporția ajunge la 67% în rândul foștilor participanți.
Cercetarea, realizată de specialiști din mediul academic și de cercetare, compară populația generală cu participanții la program înainte de începerea acestuia și la 12 luni după încheierea lui. Rezultatele indică o creștere a planificării financiare și a economisirii pe termen lung la foștii participanți, diferențe care se mențin în timp.
În rândul populației generale, doar 40% dintre respondenți declară că au un plan financiar pentru următoarele 12 luni. La foștii participanți Banometru, acest procent este de 67%, față de 36% la momentul intrării în program.
Crește gradul de pregătire pentru cheltuieli neprevăzute
Datele studiului arată o îmbunătățire a comportamentelor legate de administrarea banilor de zi cu zi. Doar 43% dintre români urmăresc cel puțin parțial un buget, comparativ cu 52% dintre foștii participanți și 33% la începutul programului.
De asemenea, 62% dintre foștii participanți declară că le rămân bani la finalul lunii, față de 47% înainte de participare. În populația generală, acest procent este de 56%.
Economii pe termen lung și rezerve financiare
Pregătirea pentru cheltuieli neprevăzute rămâne o provocare pentru mulți români, dar rezultatele sugerează un progres la participanții la program. Doar 42% dintre români economisesc pentru obiective pe termen lung, proporție care crește la 66% în rândul foștilor participanți Banometru.
Aproape jumătate dintre foștii participanți au rezerve suficiente pentru cel puțin trei luni, comparativ cu un sfert înainte de intrarea în program. Totodată, 44% dintre aceștia spun că pot acoperi fără dificultăți o cheltuială neprevăzută de 2.400 de lei, față de 28% înainte de participare.
Acțiuni concrete pentru creșterea veniturilor
Diferențele apar și în modul în care participanții își percep perspectivele financiare. 70% dintre foștii participanți consideră că acțiunile pe care le fac astăzi contribuie la siguranța lor financiară viitoare, comparativ cu 45% în rândul populației generale.
82% dintre foștii participanți au făcut cel puțin o acțiune concretă pentru a-și crește veniturile, față de 44% în rândul celor care nu au participat niciodată la un astfel de program. Scorul mediu al evoluției financiare evaluate de participanți este de 5,81 din 10, comparativ cu 5,02 în grupul reprezentativ pentru populația generală.
Studiul a fost realizat de Claudia Petrescu, cercetător științific în cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, și Raluca Șandru, cadru didactic la Facultatea de Business a Universității Babeș-Bolyai, cu contribuția Silviei Mișu, director Dezvoltare și Inovare AEVR. Cercetarea utilizează indicatori și repere metodologice OECD/INFE.
Rezultate prezentate la un eveniment aniversar
Datele au fost analizate în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia împlinirii a 10 ani de existență a programului, moderat de jurnalistul Cătălin Striblea. La discuții au participat Violeta Alexandru, senator și președinta Comisiei Parlamentare pentru Aderarea României la OCDE, Paul Dumitru, responsabil Programe din Compartimentul Educație Financiară al Autorității de Supraveghere Financiare, Corneliu Ionescu și Alexandra Maier Ranetti, sustainability manager ING Bank România.
În cei 10 ani de activitate, Banometru a ajuns la aproximativ 350.000 de participanți și a furnizat 15.569 de ore de coaching financiar. Între 2021 și 2026, participanții au raportat peste 8,18 milioane de lei mobilizați: 3,86 milioane de lei datorii rambursate, 2,49 milioane de lei economii constituite și 1,84 milioane de lei venituri suplimentare.
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