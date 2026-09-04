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Social· 1 min citire
RIZEA TV: Noi dezvăluiri făcute de Rizea despre conflictul dintre Sara Albulescu și Maria Niculae
Rizea TV
Rizea TV a publicat un nou material în care Rizea lansează o serie de afirmații privind un conflict dintre Sara Albulescu și Maria Niculae, în contextul relației cu Costin Bacneanu, cunoscut în spațiul public drept „Termopane”.
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