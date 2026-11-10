Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Psihologul Ioan Ungureanu, în premieră la Realitatea PLUS: Cum ne schimbă terapia de cuplu?

Publicat 10 nov. 2026, 13:34 Sursă Realitatea.net realitatea plus

"Ceea ce se întâmplă în terapia de cuplu este că tu, practic, reușești să-ți amintești să te uiți la celălalt altfel decât prin ochii tăi.” Psihologul Ioan Ungureanu este invitat, în premieră, la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS.

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