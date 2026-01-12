Planul NATO pentru a-l opri pe Trump: cum încearcă Alianța să evite ocuparea Groenlandei de către SUA

Cum încearcă Alianța să evite ocuparea Groenlandei de către SUA

NATO încearcă să găsească o cale de a-l descuraja pe președintele american Donald Trump să forțeze preluarea Groenlandei, un teritoriu autonom al Danemarcei, în contextul în care liderul de la Casa Albă a sugerat că aliații ar putea fi puși în fața unei alegeri dramatice: existența Alianței sau controlul american asupra insulei arctice.

În acest context tensionat, NATO și autoritățile din Groenlanda au anunțat că își vor consolida cooperarea în domeniul apărării, într-un demers menit să întărească securitatea regiunii și să reducă tentația unei intervenții unilaterale a Statelor Unite. Inițiativa are rolul de a demonstra că securitatea Groenlandei poate fi asigurată în cadrul alianței, fără a recurge la o anexare.

Donald Trump susține că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei pentru a preveni extinderea influenței Rusiei și Chinei într-o zonă strategică, bogată în resurse naturale și crucială pentru securitatea arctică. Potrivit acestuia, prezența militară americană existentă, stabilită încă din perioada Războiului Rece, nu mai este suficientă în actualul context geopolitic.

Declarațiile liderului american au devenit și mai îngrijorătoare după ce acesta a afirmat recent că SUA vor obține Groenlanda „într-un fel sau altul”, sugerând inclusiv necesitatea unui „titlu de proprietate” asupra teritoriului. Afirmațiile au provocat neliniște în rândul aliaților europeni și au amplificat temerile privind o posibilă criză majoră în interiorul NATO.

Confruntat cu acest scenariu, premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat că vede în NATO principalul garant al securității insulei, chiar dacă Statele Unite reprezintă pilonul central al alianței. Liderii europeni speră că o implicare mai vizibilă a NATO în apărarea Groenlandei va reduce presiunea exercitată de Washington și va evita un conflict fără precedent între aliați.