Mașina de protocol condusă de Klaus Iohannis, scoasă la licitație la doar 1.000 de euro. Cum arată autoturismul - FOTO
Primăria Sibiu vinde autoturismul în baza unei hotărâri a Consiliului Local
Mașina de protocol folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, este scoasă la licitație de Primăria Sibiu, cu un preț de pornire surprinzător de mic: doar 1.000 de euro. Autoturismul a fost cumpărat în 2010 și a fost folosit în perioada în care Iohannis era primarul Sibiului.
Autoturismul are doar 120.000 km, este „în stare tehnică bună”, cu revizia făcută recent, scaune încălzite, climatizare automată și sistem infotainment — potrivit descrierii oficiale făcute de Casa de licitații Artmark.
Primăria Sibiu vinde autoturismul în baza unei hotărâri a Consiliului Local, ca parte a programului de înnoire a flotei administrative și de protocol. Modelul Audi A6 a fost folosit frecvent de instituții europene pentru transport oficial, fiind apreciat pentru discreție și confort — inclusiv în flota oficială a Regelui Charles III, potrivit presei internaționale.
În cadrul aceleiași licitații sunt incluse și zeci de ceasuri de lux, unele cu prețuri de pornire mult sub valoarea de listă. Evenimentul are loc pe 24 februarie, la Palatul Cesianu‑Racoviță din București, cu acces liber pentru public.
