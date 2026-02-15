Cum se învârt milioanele pe locurile de parcare din București - VIDEO

În timp ce omul plantat de premierul Bolojan la primăria generală ignoră

În timp ce omul plantat de premierul Bolojan la primăria generală ignoră problemele oamenilor, criza traficului și găsirea unui loc de parcare la orele de vârf se acutizează. Promisiuni au fost nenumărate, dar zero soluții! Așa arată acțiunile foștilor edili de la Primăria Municipiului București pentru fiecare mandat, încă din campania electorală. Conform unei statistici sunt în prezent de 5 ori mai multe mașini decât locuri de parcare în capitală față de numărul autoturismelor, asta fără a calcula mașinile care tranzitează zilnic capitala.

Foștii candidați la primăria municipiului Bucuresti, dar și fostii edili au promis că vor remedia problemele. Printre cele mai frecvente se numără și fluidizarea traficului, una dintre cele mai mari bătăi de cap pentru locuitorii celui mai mare oraș al țării. Printre promisiunile neonorate se numără și îmbunătățirea infrastructurii din capitală prin crearea de noi parcări și de noi locuri pentru șoferi.



Cu locuri de parcare insuficiente, zeci de minute pierdute în trafic și drumuri pline de gropi, tranzitarea Capitalei României s-a transformat într-un test de rezistență. La orele de vârf este dezastru și pentru cei mai pricepuți șoferi, șoselele devin capcane. Și, în timp ce interesele unor afaceriști sunt protejate, soluțiile întârzie să apară.

București: orașul în care fiecare parchează unde poate, dar plătește doar cine vrea

„Serviciul de parcări este o glumă!” scria Ciprian Ciucu pe pagina sa de socializare 20 ianuarie. Noul primar general a invocat mai multe motive pentru care a postat acest lucru: Pe un loc de parcare, Primăria București încasează, în medie, plata pentru numai 2 ore pe zi.

În 3 ani, compania de parcare a emis aproape 4 milioane de „amenzi” în valoare de 800 milioane de lei. Însă municipalitatea nu îi poate obliga pe șoferi să-și plătească amenzile, pentru că nu are acces la baza de date a Ministerului de Interne. Astfel, plata amenzii, cât și respectarea regulilor de parcare, ajung să fie acte „voluntare”.

Ce nu spun însă autoritățile este că problema parcărilor e mult mai mare decât simpla necolectare a plății cu ora. În unele locuri, întâlnim chiar o situație paradoxală: din cauza mașinilor parcate neregulamentar, șoferii nu mai pot parca regulamentar fără a bloca circulația.

Chiar dacă locul de parcare e al tău, nu poți să faci ce vrei cu el. Legea te poate lovi cu amenzi usturătoare

Softul amparcat.ro, dezvoltat de un apropiat al lui Sebastian Ghiță

În centrul capitalei, în zona parcărilor vedem exact tarifele expuse, 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi. Dacă accesăm aplicația AMPARCAT, tarifele sunt cu totuș si cu totul altele. 5,95 lei pe oră și 35 de lei pe zi. O diferenț considerabilă dacă facem calculul total pentru mai multe ore ce se resimte în buzunarul oamenilor



Softul amparcat.ro a fost dezvoltat de firma ID Solutions Tech SRL care apartine unui afacerist, fost asociat cu un locotenent al lui Sebastian Ghiță, într-o altă firmă. Firmă cu zeci de contracte uriașe cu statul. O alternativă la aplicația oficială a autorității locale București, amparcat.ro are tarife mult mai mari, în funcție de zonă. În ciuda controverselor, nicio instituție a statului nu a intervenit să ia vreo măsură.

Un oraș sufocat de mașini cu prea puține locuri de parcare

Realitatea haosului din trafic din Capitală este dictată de cifre. Așa cum arată datele oferite de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, la începutul anului 2025, în București erau înregistrate oficial peste 1,6 milioane de vehicule. În paralel, numărul locurilor de parcare din București este insuficient.

Conform datelor furnizate de către primăriile de sector, în tot orașul există doar 23.000 de locuri de parcare de reședință. Această diferență înseamnă că pentru fiecare loc de parcare legal există cel puțin 6-7 mașini care „trebuie” să fie staționate undeva pe domeniul public. Rezultatul? O ocupare forțată a fiecărui centrmetru pătrat de spațiu liber. Astfel, găsirea unui loc de parcare la orele de vârf devine o adevărată provocare.

În lipsa unui număr suficient de locuri de parcare în zonele importante și intens circulate din București a apărut un fenomen vizibil de parcări improvizate și ilegale. Trotuare, spații verzi, margini de intersecții sau terenuri sunt transformate în locuri de parcare, fără marcaje, autorizații sau reglementări clare. Aceste spații nu sunt integrate în infrastructura oficială și, de multe ori, nu sunt monitorizate sau controlate eficient de autorități.

Primăria Sectorului 3, lider în București la parcări: 80.000 de locuri amenajate și un sistem flexibil pentru șoferi