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Bărbat din Neamț cercetat penal după ce a închiriat o mașină și a vândut-o
FOTO: Arhivă
Autoturismul a fost recuperat de polițiști și returnat firmei
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