ANM anunță din nou viscol în acest weekend: ninsori puternice și temperaturi de până la -15 grade în următoarele zile

România se pregătește pentru un nou episod de vreme severă

România se pregătește pentru un nou episod de vreme severă. Meteorologii anunță că, începând din noaptea aceasta, un ciclon va aduce precipitații extinse, intensificări ale vântului și o răcire accentuată, cu temperaturi care pot coborî până la minus 15 grade în unele zone.

Meteorologul din cadrul ANM, Iris Răducanu, a anunțat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că a fost emisă o informare meteorologică valabilă de la ora 02:00, în această noapte, până duminică la ora 10:00. În acest interval, aria precipitațiilor se va extinde din vest și va cuprinde majoritatea regiunilor.

Cum va fi vremea în următoarele zile. Nu scăpăm de iarnă

În Banat și Crișana vor predomina ploile, în timp ce în Moldova și la munte va ninge. În restul țării sunt așteptate precipitații mixte, însă în seara de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă ninsorile vor deveni dominante în mai multe zone. Cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 20–25 l/mp. Se va depune un strat de zăpadă cu grosimi medii între 5 și 15 centimetri, iar pe arii restrânse există risc de polei și ghețuș.

„Mâine, vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi începând cu orele amiezii și până sâmbătă seara și în cele estice și sudice, vor fi viteze la rafală în general de 40-55 km pe oră, iar la altitudini mari rafalele le vor atinge chiar 90 de km pe oră, temporar va fi viscol și vizibilitatea va fi redusă. Tot de mâine vremea se va răci și va fi mai rece decât ar fi normal să fie în această perioadă în Moldova și în nord-estul Munteniei, astfel că temperaturile maxime se vor încadra între minus 3 și 2 grade, iar sâmbătă se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că maximele se vor situa între minus 6 și 4 grade, iar minimele termice se vor încadra în general între minus 12 și minus 2 grade și va fi ger în zonele din nordul Moldovei”, a anunțat Iris Răducanu.

Cum va fi vremea astăzi

Pentru ziua de astăzi, temperaturile cresc ușor față de ziua precedentă. La nivel național, maximele vor fi cuprinse între minus 2 și 14 grade. În sud și sud-est cerul va fi variabil, în timp ce în vest vor apărea înnorări temporare și precipitații slabe, mai ales ploi în Crișana și Maramureș, iar la munte precipitații mixte. În Moldova, izolat, va fulgui.

„Ne referim aici la maxime ce se vor încadra la nivelul întregii țări între minus 2 și 14 grade. Cerul va fi variabil astăzi în sudul și sud-estul țării, iar în vest va avea înnorări temporare și vor fi precipitații slabe, predominanți în formă de ploaie în Crișana și Maramureș, mixte pe alocuri la munte, iar în Moldova izolat va fulgui. Vântul va fi slab și vântul va avea intensificări temporare în sud-vest, cu viteze de 45-60 km pe oră, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi în general de până la 90 km pe oră, viscolind trecător ninsoarea. În Capitală avem un cer variabil, vântul va sufla în general slab, iar maxima zilei se va situa în jur de 4 grade”, a mai anunțat meteorologul.