A folosit cardul de masă al unei colege pentru cumpărături la Dedeman și Intersport

Un bărbat din Hunedoara a folosit fără drept cardul de tichete de masă al unei colege. A restituit 185 de lei, iar instanța a confirmat renunțarea la urmărirea penală.
Un bărbat din județul Hunedoara a scăpat de continuarea procesului penal după ce a utilizat fără drept datele cardului de tichete de masă al unei colege de serviciu. Acesta a încercat să efectueze mai multe plăți la comercianți, inclusiv Dedeman și Intersport, însă prejudiciul produs a fost limitat la 185 de lei. Ulterior, bărbatul a restituit suma, și-a dat demisia, iar colega și-a retras plângerea.
Tribunalul Hunedoara a confirmat definitiv soluția de renunțare la urmărirea penală în dosarul în care bărbatul era cercetat pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.
Cum a ajuns să folosească datele cardului de masă
Potrivit informațiilor din dosar, incidentul s-a petrecut în august 2025. Bărbatul ar fi accesat contul asociat unui card de tichete de masă emis pe numele unei colege de muncă. Femeia nu intrase încă în posesia cardului fizic.
Folosind datele disponibile, acesta a încercat să facă trei tranzacții comerciale, în valoare totală de 485 de lei. Plățile au fost inițiate la Dedeman, Intersport și B&B Timișoara Shopping.
Una dintre tranzacții, în valoare de 300 de lei, a fost refuzată. În consecință, suma utilizată efectiv fără autorizare a fost de 185 de lei.
Colega a observat tranzacțiile și l-a confruntat
Femeia a primit pe telefon notificări privind plățile pe care nu le autorizase și a discutat cu colegul său despre cele întâmplate.
În urma confruntării, bărbatul și-ar fi recunoscut fapta și i-ar fi restituit integral suma cheltuită. De asemenea, acesta și-a dat demisia de la locul de muncă.
Ulterior, după recuperarea prejudiciului, femeia și-a retras plângerea penală și a declarat că nu mai are pretenții civile sau morale.
De ce s-a renunțat la urmărirea penală
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara au decis renunțarea la urmărirea penală, ținând cont de valoarea redusă a prejudiciului, recuperarea integrală a banilor și costurile pe care le-ar fi presupus continuarea procedurilor judiciare.
Soluția a fost confirmată definitiv de Tribunalul Hunedoara.
Astfel, cazul s-a încheiat fără continuarea urmăririi penale, în condițiile soluției dispuse de procurori și confirmate de instanță.