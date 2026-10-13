Laboratorul de microbiologie al SJU Deva, modernizat cu peste 5 milioane de lei din fonduri europene

Laboratorul de microbiologie al SJU Deva a fost modernizat printr-o investiție de peste 5 milioane de lei, finanțată în mare parte din fonduri europene.
Laboratorul de microbiologie al Spitalului Județean de Urgență Deva a fost modernizat complet în urma unei investiții de peste 5 milioane de lei, finanțate în cea mai mare parte din fonduri europene. Proiectul urmărește îmbunătățirea capacității de diagnostic și creșterea calității serviciilor medicale oferite pacienților din județul Hunedoara.
Potrivit informațiilor anunțate de Consiliul Județean Hunedoara, investiția a fost realizată prin Programul Sănătate, în cadrul unui proiect derulat în perioada martie 2025 – septembrie 2026.
Valoarea totală a proiectului s-a ridicat la 5.023.920 de lei, din care 4.229.471,45 de lei au reprezentat finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
Echipamente moderne pentru analize medicale mai rapide
În cadrul proiectului, spațiile laboratorului au fost modernizate, iar unitatea medicală a fost dotată cu echipamente performante, destinate efectuării investigațiilor de microbiologie.
Noile dotări vor permite procesarea și analizarea unui număr mai mare de probe, precum și identificarea mai rapidă a agenților patogeni care pot provoca infecții. Potrivit datelor prezentate de autorități, laboratorul va putea procesa peste 4.000 de probe anual.
Modernizarea infrastructurii și utilizarea echipamentelor de ultimă generație sunt menite să contribuie la obținerea unor rezultate precise și la reducerea timpului necesar stabilirii diagnosticului.
Diagnostic mai rapid și tratamente adaptate pacienților
Investiția în laboratorul de microbiologie al SJU Deva are ca obiectiv îmbunătățirea activității medicale prin furnizarea unor rezultate de laborator într-un timp mai scurt.
Identificarea corectă a microorganismelor implicate în apariția infecțiilor îi poate ajuta pe medici să stabilească tratamente adecvate pentru fiecare caz. În plus, investigațiile microbiologice au un rol important în monitorizarea infecțiilor și în alegerea tratamentelor antimicrobiene potrivite.
Prin creșterea capacității de procesare a probelor și modernizarea echipamentelor, laboratorul va putea susține mai eficient activitatea secțiilor și compartimentelor spitalului.
Consiliul Județean Hunedoara anunță continuarea investițiilor în sănătate
Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a subliniat importanța finalizării proiectului și rolul investițiilor în dezvoltarea infrastructurii medicale din județ.
Potrivit acestuia, modernizarea laboratorului reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea diagnosticului, orientarea tratamentelor și creșterea siguranței pacienților.
Autoritățile județene au transmis că vor continua să susțină proiecte pentru modernizarea unităților medicale și îmbunătățirea condițiilor în care sunt furnizate serviciile de sănătate.
Prin această investiție, Spitalul Județean de Urgență Deva își consolidează infrastructura de diagnostic, iar pacienții din județul Hunedoara pot beneficia de servicii de laborator susținute de echipamente moderne și de o capacitate de investigare îmbunătățită.