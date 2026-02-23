Politica· 1 min citire
Zi de foc pentru Călin Georgescu: magistrații stabilesc parcursul celui de-al doilea dosar
23 feb. 2026, 08:41
Actualizat: 23 feb. 2026, 08:41
Calin Georgescu, noi termene de judecata
Scris de Realitatea de Hunedoara
Sursă: realitatea.net
Călin Georgescu, candidatul interzis de sistem, află astăzi ce se întâmplă cu cel de-al doilea dosar aflat în cameră preliminară.
Călin Georgescu se prezintă la Curtea de Apel, unde magistrații urmează să decidă dacă dosarul va fi retrimis la Parchet sau dacă va începe judecata pe fond.
Ca de fiecare dată, numeroși susținători sunt așteptați să fie alături de acesta, iar echipa Realitatea Plus va transmite de la fața locului. Postul anunță transmisiuni oră de oră și difuzarea, în exclusivitate, a mesajului de ultim moment al președintelui interzis.
