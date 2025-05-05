PNL CONVOACĂ BIROUL POLITIC NAȚIONAL DUPĂ EȘECUL LUI CRIN ANTONESCU ÎN CURSA PREZIDENȚIALĂ
PNL CONVOACĂ BIROUL POLITIC NAȚIONAL DUPĂ EȘECUL LUI CRIN ANTONESCU ÎN CURSA PREZIDENȚIALĂ
Dan Vîlceanu, exclus anul trecut din partid, a declarat că PNL se află „într-o situație extrem de proastă” și că este nevoie de o conducere care să restabilească echilibrul formațiunii
Conducerea Partidului Național Liberal (PNL) a convocat, luni, de la ora 16:00, o ședință a Biroului Politic Național, în urma căreia vor fi anunțate public pozițiile formațiunii cu privire la actuala situație politică, a transmis partidul.
Decizia vine după ce candidatul coaliției de guvernare, Crin Antonescu, nu a reușit să ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.
Înaintea ședinței, la sediul PNL a fost prezent și fostul liberal Dan Vîlceanu, exclus anul trecut din partid, care a declarat că PNL se află „într-o situație extrem de proastă” și că este nevoie de o conducere care să restabilească echilibrul formațiunii. Acesta a anunțat că va depune o moțiune în cadrul viitorului congres al partidului.
