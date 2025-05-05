Politica· 1 min citire

PNL CONVOACĂ BIROUL POLITIC NAȚIONAL DUPĂ EȘECUL LUI CRIN ANTONESCU ÎN CURSA PREZIDENȚIALĂ

5 mai 2025, 11:52
Actualizat: 5 mai 2025, 11:52
Articol scris de Realitatea de Hunedoara

Dan Vîlceanu, exclus anul trecut din partid, a declarat că PNL se află „într-o situație extrem de proastă” și că este nevoie de o conducere care să restabilească echilibrul formațiunii

Conducerea Partidului Național Liberal (PNL) a convocat, luni, de la ora 16:00, o ședință a Biroului Politic Național, în urma căreia vor fi anunțate public pozițiile formațiunii cu privire la actuala situație politică, a transmis partidul.

Decizia vine după ce candidatul coaliției de guvernare, Crin Antonescu, nu a reușit să ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Înaintea ședinței, la sediul PNL a fost prezent și fostul liberal Dan Vîlceanu, exclus anul trecut din partid, care a declarat că PNL se află „într-o situație extrem de proastă” și că este nevoie de o conducere care să restabilească echilibrul formațiunii. Acesta a anunțat că va depune o moțiune în cadrul viitorului congres al partidului.

Sursa: Realitatea Din PNL

