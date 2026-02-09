Ilie Bolojan, vizat de acuzații dure de la vârful PNL: "Îi reproșăm încercarea de userizare a partidului"
Ilie Bolojan, vizat de acuzații dure de la vârful PNL: "Îi reproșăm încercarea de userizare a partidului"
Acuzații grave la adresa lui Ilie Bolojan chiar de la vârful PNL.
Acuzații grave la adresa lui Ilie Bolojan chiar de la vârful PNL. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, principalul contestatar al premierului în interiorul Partidului Național Liberal, l-a acuzat pe acesta că vrea USR-izarea PNL.
"Evident că avem lucruri pe care să i le reproșăm domnului Bolojan. Da, îi reproșez o anumită încercare de userizare a partidului și acest lucru este evident”, a declarat Thuma.
În plus, acesta a mai adaugat că "sunt mai mulți cei de la USR și cei de la REPER care sunt la cabinetul premierului decât de la PNL. De asemenea, Robert Thuma a adăugat că PNL nu mai are mesaj pentru nicio categorie socială din țară.
Citește și:
- 17:11 - Bolojan anunță înghețarea prețurilor la gaz pentru populație și măsuri pentru reducerea costului energiei electrice
- 13:33 - Alexandra Păcuraru, dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea Plus: susținere totală pentru Călin Georgescu și acuzații la adresa celor care vor să-i dezbine pe suveraniști
- 10:43 - Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a depus un important proiect de infrastructură la Ministerul Transporturilor - VIDEO
- 21:42 - George Simion, de la Washington: „România nu mai este o democrație. Suntem aici pentru a demasca lovitura de stat”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News