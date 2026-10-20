Guvernul Luca Niculescu a depus jurământul la Cotroceni. Noul Executiv și-a început oficial mandatul

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 oct. 2026, 19:26

Membrii Guvernului condus de Luca Niculescu au depus marți seară, 20 octombrie, jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni. Ceremonia a avut loc la câteva ore după ce Parlamentul a votat noul Cabinet cu 280 de voturi „pentru” și 58 „împotrivă”. Votul a pus capăt unei crize politice de peste cinci luni.

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