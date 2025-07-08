GRINDEANU: USR PLAGIAZĂ FĂRĂ RUȘINE AMENDAMENTELE PSD ȘI SE LAUDĂ CU ELE!

Grindeanu, susține că 'USR plagiază fără rușine amendamentele' social-democraților

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, susține că 'USR plagiază fără rușine amendamentele' social-democraților și le propune partenerilor de coaliție de la Uniunea Salvați România să accepte reducerea subvenției pentru partide încă de la prima rectificare bugetară din acest an.

"USR plagiază fără rușine amendamentele PSD și se mai și laudă cu asta. Parlamentarii social-democrați sunt cei care au propus, de fapt, reducerea cu 40% a subvenției alocate partidelor politice. Dacă tot susțineți că acest demers are girul tuturor partenerilor din coaliție, vă propunem ca tăierea subvenției să fie făcută chiar de la prima rectificare bugetară din acest an. Dragi colegi USR, dacă tot ați pornit pe calea plagiatului, puteați să mergeți până la capăt și să susțineți toate amendamentele PSD: ridicarea de la 3.000 la 4.000 de lei a pragului privind aplicarea CASS la pensii, renunțarea la plata CASS pentru indemnizația de șomaj/ pentru venitul minim de incluziune, scutirea de plata CASS a indemnizației pentru creșterea copilului, a văduvelor de război, veteranilor și foștilor deținuți politici", a scris Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Luni, Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea, în plenul reunit al Parlamentului, pe primul pachet de măsuri fiscale menit să reducă deficitul bugetar.

Anterior, Executivul a adoptat forma finală a proiectului de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare după analizarea și aprobarea unor amendamente depuse de senatori și deputați în procedura de angajare a răspunderii Guvernului.

Printre amendamentele aprobate s-a numărat și reducerea finanțării partidelor politice în anul 2026 cu 40% comparativ cu anul 2024.

Sursa: Realitatea Din PSD