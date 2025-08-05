FUNCȚIILE SE ÎMPART ÎN USR PE CRITERII DE RUDENIE ȘI LOIALITATE. CUM A AJUNS CUMNATA LUI DRULĂ SECRETAR DE STAT

USR este acuzat că distribuie funcțiile publice pe criterii de apropiere de conducerea partidului, nu pe competență, așa cum promitea în campanie. O anchetă Realitatea PLUS scoate la iveală o listă de numiri controversate, în care apar rude și oameni de casă ai liderilor.

Printre numirile care ridică cele mai multe semne de întrebare se află Alina Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă. Ea urmează să fie numită secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, deși nu are recomandări sau proiecte relevante în domeniul fondurilor europene. Este fondatoarea ONG-ului „Femei în Politică” și are legături vechi cu conducerea USR.

Deși USR a susținut că a analizat peste 1.000 de CV-uri pentru posturile publice, în funcții-cheie ajung persoane cu trecut politic controversat sau legături directe cu liderii partidului. Cristian Seidler, retras de pe lista pentru Parlament, a fost promovat în Guvern: întâi ca șef de campanie, apoi secretar de stat.

Teodora Stoian, jurista care a reprezentat USR în procesul cu Elena Lasconi și a orchestrat acțiunile legale împotriva acesteia, a fost recompensată cu un post de secretar de stat în Ministerul Justiției. Este una dintre cele mai loiale figuri din anturajul lui Drulă.

Dragoș Reșitnec, apropiatul lui Dominic Fritz, ar urma să ajungă secretar general adjunct în Guvern. Iar Viorel Băltărețu, fost deputat și candidat USR care a obținut sub 6% la Cluj, a fost numit secretar de stat la Ministerul Economiei. El este cunoscut ca fiind susținut de Oana Murariu, membră a Biroului Național.

Sursa: Newsinn