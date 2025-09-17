FOSTUL JUDECĂTOR TONI NEACȘU: DEMERSUL AUR DE A DEPUNE PLÂNGERE PENALĂ ÎMPOTRIVA GUVERNULUI ESTE LEGITIM ȘI JUSTIFICAT
Fostul membru CSM, Toni Neacșu, afirmă că plângerea penală depusă de AUR împotriva Guvernului este „perfect justificată din punct de vedere juridic".
Fostul membru CSM, Toni Neacșu, afirmă că plângerea penală depusă de AUR împotriva Guvernului este „perfect justificată din punct de vedere juridic”. El susține că Executivul are obligația constituțională de a organiza alegeri locale imediat după vacantarea unor posturi.
„Demersul, ca atare, al AUR, este și legitim și este și perfect justificat din punct de vedere juridic. Într-adevăr, există în legislație o obligație în sarcina, aș zice, a Guvernului, dar de fapt a funcționarilor din Guvern, începând cu premierul care, între noi fie vorba, reprezintă de fapt Guvernul. Deci există o serie de obligații ca imediat după vacantarea unor posturi din administrația publică locală, să se organizeze alegeri”, a declarat Toni Neacșu.
El a adăugat că legea a fost încălcată și că politicienii nu răspund în fața legii și pentru că cetățenii nu formulează plângeri împotriva lor.
