Donald Trump spune că vrea "să pună mâna pe petrolul din Iran” :"Am putea să o ocupăm foarte uşor"

Preşedintele american Donald Trump a declarat că vrea să „pună mâna pe petrolul din Iran” şi ar putea ocupa centrul de export de pe Insula Kharg, în contextul în care Statele Unite trimit mii de soldaţi în Orientul Mijlociu.

Preşedintele SUA a declarat pentru FT că ar prefera "să pună mâna pe petrol”, comparând această posibilă acţiune cu situaţia din Venezuela, unde SUA intenţionează să controleze industria petrolieră „pe termen nelimitat” după capturarea liderului autoritar Nicolás Maduro în ianuarie.

Declaraţiile preşedintelui vin într-un moment în care războiul dintre SUA şi Israel împotriva Iranului a aruncat Orientul Mijlociu într-o criză şi a determinat o creştere a preţului petrolului cu peste 50% într-o lună. Luni dimineaţă, în Asia, preţul ţiţeiului Brent a depăşit 116 dolari pe baril, apropiindu-se de cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului.

Trump a declarat: „Să fiu sincer cu voi, ce-mi place cel mai mult este să pun mâna pe petrolul din Iran, dar unii oameni proşti din SUA spun: «De ce faci asta?» Dar sunt oameni proşti.”

O astfel de acţiune ar implica ocuparea insulei Kharg, de unde se exportă cea mai mare parte a petrolului iranian. Trump a întărit prezenţa forţelor americane în regiune, Pentagonul ordonând desfăşurarea a 10.000 de soldaţi instruiţi pentru a ocupa şi a menţine controlul asupra teritoriului.

Aproximativ 3.500 de soldaţi au sosit în regiune vineri, dintre care circa 2.200 de puşcaşi marini. Alţi 2.200 de puşcaşi marini sunt în drum spre zonă, iar mii de soldaţi din Divizia 82 Aeropurtată au primit, de asemenea, ordin să se îndrepte spre regiune. Totuşi, un atac asupra acestui nod de export ar fi riscant, crescând probabilitatea unor noi pierderi în rândul trupelor americane şi prelungind durata şi costurile războiului.

„Poate că vom ocupa Insula Kharg, poate că nu. Avem multe opţiuni”, a declarat Trump pentru FT. „Ar însemna, de asemenea, că ar trebui să rămânem acolo [pe Insula Kharg] o perioadă.”

Întrebat despre starea apărării iraniene pe Insula Kharg, el a spus: „Nu cred că au vreo apărare. Am putea să o ocupăm foarte uşor.”

Conflictul s-a extins în ultimele zile, vineri având loc un atac asupra unei baze aeriene din Arabia Saudită, în urma căruia 12 soldaţi americani au fost răniţi şi a fost avariat un avion de supraveghere E-3 Sentry al SUA, în valoare de 270 de milioane de dolari. Rebelii Houthi din Yemen au lansat, de asemenea, o rachetă balistică asupra Israelului, ameninţând cu o nouă fază de escaladare care, potrivit analiştilor, ar putea agrava criza energetică globală.

Cu toate acestea, în ciuda ameninţărilor sale de a bloca producţia de petrol iraniană, Trump a subliniat că negocierile indirecte dintre SUA şi Iran, purtate prin intermediul unor „emisaţi” pakistanezi, avansează bine. Trump a stabilit data de 6 aprilie ca termen limită pentru ca Iranul să accepte un acord care să pună capăt conflictului, în caz contrar urmând să se confrunte cu lovituri militare americane asupra sectorului său energetic.

Când a fost întrebat dacă în zilele următoare s-ar putea ajunge la un acord de încetare a focului care să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă prin care trece de obicei o cincime din petrolul mondial, Trump a refuzat să ofere detalii concrete.

„Mai avem aproximativ 3.000 de ţinte – am bombardat 13.000 de ţinte – şi încă câteva mii de ţinte de atacat”, a spus el. „Un acord ar putea fi încheiat destul de repede.”