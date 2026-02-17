Politica· 1 min citire
Discuții cruciale la Palatul Cotroceni: Nicușor Dan se întâlnește cu liderii Coaliției de guvernare
17 feb. 2026, 09:41
Actualizat: 17 feb. 2026, 09:41
Articol scris de Scris de Realitatea de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a chemat liderii Coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni, la ora 15.00.
Președintele Nicușor Dan a chemat liderii Coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni, la ora 15.00. Vor fi discuții înainte ca Guvernul să dea ordonanță de urgență pe cel de-al treilea pachet de măsuri fiscale, cel privind administrația locală și centrală.
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte marţi cu liderii Coaliţiei de guvernare.
Întâlnirea are loc pe fondul ameninţărilor PSD legate de susţinerea proiectului de buget, dar şi al disputelor publice dintre partidele coaliţiei.
Discuțiile, programate de la ora 15.00, au loc la o zi după ce Coaliţia a convenit cu privire la reforma administraţiei şi la modificările legate de taxele şi impozitele locale.
