Crin Antonescu, despre decizia privind trupele SUA la baza de la Kogălniceanu: „Parlamentul trebuie să decidă, nu președintele României”

Parlamentul trebuie să decidă, nu președintele României. Este declarația tranșantă a lui Crin Antonescu după ce Statele Unite au anunțat că vor să trimită în România avioane de luptă și soldați. În exclusivitate la Realitatea Plus, fostul președinte liberal a atras atenția că în ultima vreme cei de la putere evită opoziția din Parlament iar acest lucru nu ar mai trebui tolerat.

„Noi nu am intrat, din păcate, și nu avem în acest moment - noi: președintele, prim-ministrul, ministrul de externe, bineînțeles - noi nu avem o linie, o strategie, fie și pe termen scurt și mediu, foarte clară, într-o perioadă foarte tulbure.

Apropo, să mai spun - nu vreau să ratez prilejul - apropo de marile decizii de politică externă sau de apărare ale României. Domne', văd că din ce în ce mai mult se acreditează ideea, și pentru publicul larg: «Ce va hotărî Nicușor? Ce va hotărî, cel mult, CSAT-ul?». Nu, domnule! Marile decizii ale unei națiuni care pretinde că este democrație se iau sau se validează în Parlament.

Ei s-au obișnuit să evite Parlamentul României pe motiv că nu le place opoziția. Ei, eu cred că nu mai trebuie tolerat acest lucru și că presiunea publică trebuie să vină în direcția reabilitării instituției parlamentare”, a declarat Crin Antonescu la Realitatea PLUS.