Anca Alexandrescu îl pune la zid pe George Simion: „De ce nu vorbești despre înțelegerea cu Bolojan?”

Publicat 22 oct. 2026, 22:19 Sursă realitatea.net

Anca Alexandrescu a lansat un atac dur la adresa liderului AUR, George Simion, în emisiunea „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS. Realizatoarea l-a acuzat pe liderul AUR că instigă susținătorii împotriva sa, și a vorbit despre presupuse înțelegeri politice cu Ilie Bolojan și i-a cerut explicații în legătură cu mai multe controverse.

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