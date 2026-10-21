Anca Alexandrescu, despre legăturile dintre AUR și foștii consultanți ai lui Netanyahu: „Ajungem la legătura Ponta - Simion și toată gașca statului paralel”

Publicat 21 oct. 2026, 16:01 Sursă realitatea.net

Anca Alexandrescu a criticat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, disputele politice și modul în care sunt stabilite prioritățile guvernamentale. Realizatoarea a susținut că rectificarea bugetară și finanțarea sistemului de sănătate ar trebui să fie în centrul activității Executivului. Totodată, aceasta a comentat informațiile privind presupuse discuții între AUR și foști consilieri ai premierului israelian Benjamin Netanyahu.

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