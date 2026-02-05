Alexandra Păcuraru, mesaj impresionant pentru românii patrioți: „Este momentul ca actuala clasă politică să facă un pas în spate. Vrem alegeri anticipate”

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR pentru regiunea Dobrogea, a transmis în exclusivitate pentru Realitatea Plus un avertisment ferm și o chemare la unitate

Într-un mesaj de forță și un apel direct la solidaritate în contestarea guvernului Bolojan, acuzat că a împins milioane de români în sărăcie, Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR pentru regiunea Dobrogea, a transmis în exclusivitate pentru Realitatea Plus un avertisment ferm și o chemare la unitate.

Mă surprinde atitudinea lui Bolojan, am crezut că dă dovadă de empatie și că nu face un pas în spate doar așa superficial spunând că pe ici pe colo se mai pot ajusta taxele. Raportul SUA dovedește clar ceea ce noi tot am spus de un an de zile: și anume că alegerile din România au fost anulate ilegal, au fost fraudate. Actuala conducere a statului român evident că nu este recunoscută de către americani. România nu mai are absolut deloc credibilitate și nu mai are cum să mai aibă credibilitate până când nu întoarcem toți românii înapoi la urne ca să ne alegem în mod corect președintele și Parlamentul.

Mă uit cu stupoare cât de mult se afundă în minciuni pe zi ce trece și Bolojan și Nicușor și complicii de serviciu. Ei știu că nu pot desecretiza documentele, că nimic din cele întâmplate atunci nu este în favoarea lor. Ei știu că au mințit când au țipat și încă mai țipă că s-au implicat rușii. Ce să zică? Că s-au implicat francezii, că s-a implicat Bruxelles-ul și alte cancelarii europene ca să fure voința poporului român, să anuleze alegerile în timpul votului de frică că neomarxiștii, progresiștii lui Macron și ai Ursulei nu vor mai guverna România? Evident că nu pot recunoaște asta și încă încearcă să mai manipuleze acolo unde se mai poate. Nu vor să piardă puterea, nu vor să facă un pas în spate. Le este frică de popor, iar când vine vorba de caracter sau de conștiință nu putem vorbi nici de Bolojan, nici de USR, nici de PNL care astăzi este sub această umbrelă neomarxistă. Cei care au luat de fapt în primire România după alegeri din primele zile ei conduc de fapt România. USR și aripa progresistă a PNL.

Știți, dragi români, încă suntem peste 80% creștini, și biserica ne învață că adevărul va birui, chiar dacă lupta este foarte grea. Minciuna și manipularea vor fi distruse de adevăr. Așadar este momentul să cerem toți anticipate, să cerem toți întoarcerea la urne. Clasa politică e obligată să se întoarcă cu fața către popor, iar bunăstarea românilor trebuie să fie prioritatea politicienilor. Știu cât de dureros este pentru foarte mulți concetățeni de-ai noștri, sunt în asentimentul lor, știu că au ajuns la capătul puterilor și că nu mai pot, dar abandonul nu este o soluție, fuga în alte țări nu este o soluție.

Ieri am avut o discuție cu o mămică care îmi spunea că aici nu mai poate să își întrețină copiii la școală și se gândește să se mute în Portugalia. Am întrebat-o de ce, mi-a spus că contractul este pe bani mulți, pe patru ani de zile, școala este complet gratuită, ba mai mult au ore suplimentare ca ai ei copii să învețe limba portugheză, să se integreze, ore suplimentare pentru ea ca mămică, și au și ore gratuite de sport, nu doar fotbal ci și înot, lucru pe care aici nu și-l poate permite deși este în Constanța, nu a putut să își înscrie băiatul la fotbal acolo.

Și mai este o problemă, acum să nu creadă unii din echipa domnului Bolojan că am ceva cu toți ucrainenii. Dar se plâng dobrogenii, se plâng constănțenii, că peste 2000 de ucraineni și-au luat case nou-nouțe acolo, conduc mașini foarte scumpe, bărbații care sunt la volan sunt foarte tineri, mulți dintre ei sunt obraznici, îi doare sufletul când stau la coadă la casa de marcat să-și plătească produsele, se uită în coșul lor, au maxim produse de 50 și 100 de lei, pe când ucrainenii au mii de lei produse în coș, și tot ei mai fac gură și sunt supărați că pe rafturi nu există traducere în limba lor. Aici nu vorbesc de rea credință, vorbesc de dublă măsură.

Asta face guvernul Bolojan. Îi forțează pe ai noștri să se relocheze din țară, așa cum a făcut cu businessul își dorește să facă și cu studenții, ați văzut că le-a tăiat din burse, iar dacă îi tai bursa unui student îi tai aripile, și așa că bursele sunt mici, trebuie cumva să facă performanță aici, la ei acasă, ca ei să aibă toată motivația să muncească în România și să dea plus valoare României.

Eu personal astăzi fac apel la Biserica Ortodoxă Română să nu se lase intimidată de către primari și președinți de consilii județene și pe 12 februarie la ora 12, timp de 12 minute, să tragă clopotele în semn de dragoste necondiționată pentru adevăr, pentru Dumnezeu și pentru semeni. Spun acest lucru pentru că de ieri, de când am spus că eu personal joi voi fi în fața Sfintei Catedrale din Constanța, au apărut deja mesaje de intimidare trimise unor preoți de către primarii lui Bolojan, primari care amenință preoții cu diverse lucruri.

Vor ieși poate toate aceste mesaje în presă, aceste abuzuri de putere din partea oamenilor lui Bolojan asupra preoților noștri care s-au solidarizat cu noi, suveraniștii, dar preoții nu au voie să tacă pentru că fiecare creștin, după ce se împărtășește, își plânge amarul și caută soluții. Preoții noștri cunosc problemele reale ale românilor.

Fac apel public acum și la Poliția Română, la Jandarmerie și la Armată să nu permită abuzuri, și chiar dacă sunt la muncă să se roage pentru viitorul nostru aici, acasă, în România. Să nu permită să fim sclavii străinilor aici, în România. Cei care nu sunt la muncă pot ieși alături de noi să protesteze în civil, pașnic, alături de noi. Pentru că și familia lor suferă și ei au de plătit taxe, impozite, facturi foarte mari, și ei au copii, și copiii lor nu sunt în siguranță în țara lor și viitorul este tot mai sumbru.

Eu joi la ora 12 voi fi, așa cum am spus, în fața Sfintei Catedrale din Constanța. Acolo îi aștept alături de mine pe toți dobrogenii mei, vă rog să postați în semn de solidaritate protestul vostru pașnic ca actuala clasă politică să înțeleagă că este momentul să facă un pas în spate. Vrem alegeri anticipate. Dumnezeu să binecuvânteze România.