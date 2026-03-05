Alexandra Păcuraru, detalii în EXCLUSIVITATE despre proiectul major de infrastructură pe care l-a depus la Ministerul Transporturilor

Sursă: realitatea.net

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a depus un proiect pe infrastructură la Ministerul Transporturilor menit să vină în ajutorul locuitorilor din zonă. Ea a cerut eliminarea taxei de pod de la Fetești–Cernavodă și Podul Giurgeni–Vadu Oii pentru cetățenii cu domiciliul în Dobrogea. În exclusivitate la Realitatea Plus, Alexandra Păcuraru a explicat geneza acestui proiect important și cum a fost primit demersul său.

Susținere politică și reacții la inițiativă.

„Este un demers care mă bucură, mă hrănește spiritual, cum se spune. Iată că se poate. Acum am auzit intervenția celor doi președinți de consilii județene. Vreau să te întreb, Alexandra Păcuraru, într-un moment în care oamenii simt că vin taxe peste taxe peste ei — taxă pe aer ar mai lipsi — vii cu această perspectivă, o perspectivă a opoziției prin care să se reducă, să se elimine, să se excludă anumite taxe și o să te rog apoi să…”

Păcuraru a explicat că taxa nu este dreaptă și că a fost eliminată în trecut: „Nu este dreaptă. Nu este dreaptă. Pe mandatul domnului ministru Mitrea, această taxă a fost scoasă. Nu știu cine a reintrodus-o și nu înțeleg nici de ce lăsăm birocrația să sufoce România.”

Argumentele pentru eliminarea taxei

„Am mers la domnul ministru pentru că prin ordonanța sa de urgență se poate elimina această taxă și dobrogenii pot simți asta la buzunar. E o povară fiscală. Vorbim despre cei care merg cu structura rutieră, dar plătesc acciza pentru combustibilul pe care îl folosesc la parcul lor auto.”

Despre discuția de la Ministerul Transporturilor, Păcuraru spune că a fost surprinzător de constructivă: „Sunt surprinsă. E un ministru al Transporturilor de la putere, al PSD. Dumneavoastră reprezentați opoziția. Așa este, dar eu m-am dus în calitate de cetățean care își dorește ca dezvoltarea să fie armonioasă și durabilă, și orice dezvoltare se face cărămidă peste cărămidă.”

Impactul taxelor asupra Dobrogei și nevoia de schimbare

„Domnul președinte al Consiliului Județean Tulcea este PSD, domnul președinte al Consiliului Județean Constanța este PNL. Eu, într-adevăr, vin din AUR, dar punem interesul dobrogenilor pe primul loc, pentru că dobrogenii au de câștigat. Este o zonă atât de bogată, cu un potențial fantastic, care este sufocată. Taxe peste taxe, așa cum ai spus tu. Este o durere să văd că litoralul este închis practic. El nu funcționează decât două luni pe an.”

Păcuraru a dat și exemple concrete: „Pe un hotel mic, 90.000 € taxă pusă de domnul Boloș. E o sărăcie, cum bine îi spun românii. 90.000 € înseamnă că în fiecare lună acel antreprenor trebuie să plătească peste 8.000 €, în condițiile în care hotelul este închis.”

„Arăt în Dobrogea că se poate” – mesajul pentru restul țării

„Oamenii se uită la noi și întreabă: ‘Păi bun, dar de ce doar în Dobrogea? De ce exemplul pe care tu îl oferi să nu fie preluat și în alte zone?’ Doamne ajută, îmi fac și o cruce mare. Doamne ajută. Eu arăt în Dobrogea că se poate.”

„De când am intrat în politică, am spus în conferința de presă că niciodată nu voi veni să vă promit lucruri. Cetățenii cu care mă întâlnesc vin și îmi expun problemele. După ce mă consult cu experți, cu profesori, cu academicieni și identific o soluție, atunci o rezolv, și după ce o rezolv, vin și spun că am rezolvat-o.”

În final, Păcuraru a criticat promisiunile electorale repetate: „Aceste promisiuni care s-au făcut de-a lungul anilor au păcălit electoratul. Din păcate, încă mai funcționează. Cel puțin când ne gândim la indexarea pensiei, cu siguranță va avea loc înainte de alegeri. Este o practică ce merge și mă mir că încă mai funcționează, deși oamenii, de la an la an, o duc mai rău,” a afirmat Alexandra Păcuraru, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Dacă depășim orgoliile politice, putem reuși împreună

„Astăzi am avut o surpriză foarte plăcută să văd o dorință din partea domnului ministru de a face bine României. Și da, dacă noi putem în Dobrogea, de ce proiectul nostru‑pilot, care va avea un rezultat fabulos pe mai multe obiective, să nu fie preluat și în alte zone ale României? Să uite de apartenența politică. În campanie pot face campanie politică. Dar în restul timpului trebuie să pui interesul cetățeanului pe primul loc, să investești în bunăstarea lui, să îi creezi condiții să stea, să se implice și să vină cu plus valoare.

Îmi place să vorbesc cu oamenii. Iubesc oamenii. Și asta le spun și tinerilor care vor să intre în politică. Este important, când iei această decizie să intri în politică, să fii reprezentantul comunității, să ai dragoste față de oameni și, bineînțeles, și dragoste față de țară.

Sunt mai multe tipuri de lideri, că noi tot vorbim de leadership, dar mulți lideri nu fac diferența între management și leadership. Este primul nivel de leadership, adică ești numit pe o funcție, oamenii te urmează pentru că tu ai acea funcție.

Al doilea nivel de leadership: oamenii te urmează pentru ceea ce ai făcut pentru instituția în care ei lucrează.

Al treilea nivel: oamenii te urmează pentru lucrurile bune pe care le-ai făcut pentru ei.

Al patrulea nivel de lider este atunci când dezvolți în jurul tău o echipă de lideri autentici, adevărați.