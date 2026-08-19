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Economie· 1 min citire
Raport: investițiile străine s-au prăbușit în guvernarea Bolojan
PSD
Raport sumbru de la Banca Națională a României! Investițiile străine directe s-au prăbușit sub guvernarea Bolojan, iar datele arată că în primele șase luni din an investițiile au ajuns la 669 de milioane de euro.
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