Advertising
Economie· 1 min citire
Lukoil ia în calcul intrarea în insolvență a Rafinăriei Petrotel
Lukoil
Publicat21 aug. 2026, 15:16
Sursărealitatea.net
Rafinăria Petrotel, deținută de rușii de la Lukoil, gigantul petrolier vizat de sancțiunile americane, ar urma să intre în insolvență, măsură care este considerată singura care poate salva rafinăria, care poate și va proteja societatea și, ca atare, va oferi protecția și răgazul necesar pentru relansarea activității, conform unei note interne obținute în exclusivitate de Mediafax.
Citește și
- 16:26Vești proaste de la BNR. Economia frânează pe fondul consumului redus și al investițiilor publice mai mici
- 16:02Transferurile bancare între soți. Când poate ANAF să ceară explicații pentru banii din cont
- 15:08Casele de Pensii amenință cu blocarea activității. Noua lege a salarizării ar aduce venituri mai mici și diferențe de mii de lei
- 14:33Bolojan pregătește tăieri în aparatul bugetar: „Mai bine rămân doi și îi plătești bine”. Anunț important despre legea salarizării
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News