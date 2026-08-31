INS: Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale eliberate în iulie, mai mic cu peste 20%, faţă de iulie 2025

Publicat 31 aug. 2026, 10:58 Sursă realitatea.net

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale eliberate în iulie 2026 a fost de 2909, în scădere cu 1,7% faţă de luna iunie 2026 şi cu 20,8% faţă de luna iulie 2025.

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