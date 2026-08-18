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Economie· 1 min citire
Dragoș Pîslaru, despre noua Lege a salarizării: E de nerefuzat
Publicat18 aug. 2026, 08:30
Actualizat18 aug. 2026, 08:33
SursăRealitatea PLUS
Tupeul lui Dragoș Pîslaru atinge cote alarmante! Ministrul interimar susține că noua variantă pe care o va prezenta partidelor pentru deblocarea situației din Educație și Sănătate este una de nerefuzat. În timp ce sindicatele pregătesc greva, se pare că Pîslaru aplaudă aceeași problemă care a scos angajații în stradă.
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