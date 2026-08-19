Economie· 1 min citire

Avertismentul lui Adrian Câciu: 9 miliarde de euro din PNRR, neplătite. Dobânzile rămân ridicate până când scade inflația

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat19 aug. 2026, 10:26
Actualizat19 aug. 2026, 10:27
SursăRealitatea PLUS

Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a dezvăluit informații fără precedent în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel. În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, acesta a transmis că nouă miliarde de euro din PNRR sunt neplătite de Guvern dintr-un total de 21 contractate. De asemenea, acesta a declarat că dobânda-cheie nu va scădea până nu scade inflația.

„Până la 30 iulie 2026 erau plătite doar 12,3 miliarde din total de 21 de miliarde de euro contractate. 9 miliarde de euro sunt neplătite. 9 miliarde de euro înseamnă mii de firme care nu-și primesc banii, mii de firme care nu își primesc... nu pot să-și plătească nici taxele, nici angajații și mii de firme care nu plătesc altor firme care le-au livrat anumite bunuri și servicii. Trebuie discutat și cu sistemul bancar, inclusiv cu Banca Națională. Nu are cum să scadă dobânda până când tu nu scazi inflația. E logică, până la urmă dobânda reprezintă costul banilor. Ori costul banilor este dat de inflație. Atunci haideți să luăm niște măsuri să scădem inflația”, a transmis politicianul.

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