Zi de doliu local la Hunedoara în memoria lui Mircea Lucescu. Comunitatea își omagiază legenda fotbalului românesc

Municipiul Hunedoara marchează vineri, 10 aprilie 2026, o zi de doliu local dedicată memoriei unuia dintre cei mai importanți oameni din istoria fotbalului românesc, Mircea Lucescu. Decizia a fost adoptată de Consiliul Local, ca semn de respect pentru contribuția sa remarcabilă atât în sport, cât și în viața comunității.

Pe durata zilei de doliu, drapelul României va fi arborat în bernă la toate instituțiile publice din oraș. De asemenea, autoritățile au anunțat că programul manifestărilor culturale și sportive va fi modificat pentru a reflecta momentul de reculegere.

Cariera lui Mircea Lucescu este strâns legată de Hunedoara, orașul unde și-a încheiat activitatea de jucător și unde a făcut primii pași în antrenorat. În anul 1977, acesta s-a alăturat clubului Corvinul Hunedoara, locul în care avea să își înceapă parcursul de antrenor.

Reprezentanții clubului au subliniat că influența sa a depășit rezultatele din teren, contribuind decisiv la dezvoltarea spiritului comunitar. Prin munca și dedicarea sa, Lucescu a devenit rapid un simbol al orașului, atât din punct de vedere sportiv, cât și uman.

Un model pentru întreaga comunitate

Oficialii au evidențiat faptul că fostul mare antrenor nu a rupt niciodată legătura cu Hunedoara, chiar și după plecarea de la Corvinul. De-a lungul anilor, acesta a continuat să sprijine și să promoveze sportul local, rămânând o figură respectată și apreciată.

Pentru meritele sale deosebite, Mircea Lucescu a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului în anul 2013.

Omagii la stadion

Hunedorenii care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați la stadionul din oraș, unde a fost amenajat un spațiu special dedicat memoriei sale. Comunitatea locală își exprimă astfel recunoștința față de o personalitate care a influențat profund istoria sportului și a lăsat o amprentă durabilă asupra orașului.

Ziua de doliu reprezintă nu doar un moment de reculegere, ci și o reafirmare a respectului pentru valorile și oamenii care au contribuit la identitatea Hunedoarei.