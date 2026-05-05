Vreme neobișnuit de caldă până la început de iunie. Cum arată prognoza pe următoarele patru săptămâni

Estimările meteorologice pentru intervalul 4 mai – 1 iunie 2026 indică o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit în majoritatea regiunilor din țară, cu episoade în care precipitațiile vor fi sub nivelul normal.

În prima săptămână, 4 – 11 mai, temperaturile vor depăși valorile specifice perioadei, mai ales în vest, nord și centru. În același timp, ploile vor fi puține la nivel național, conturând un început de lună mai degrabă secetos.

În intervalul 11 – 18 mai, vremea caldă se menține în toate regiunile, cu valori mai ridicate în special în sud-vest. Regimul pluviometric va fi neuniform: în nord sunt așteptate cantități mai mari de precipitații, în timp ce sudul va rămâne mai uscat, iar restul țării va avea valori apropiate de normal.

Temperaturi peste medie și în a doua parte a lunii

Pentru perioada 18 – 25 mai, meteorologii estimează temperaturi ușor peste media obișnuită în toată țara. În zona centrală pot apărea ploi ceva mai consistente, în timp ce în restul regiunilor cantitățile vor fi, în general, normale pentru această perioadă.

În ultima săptămână analizată, 25 mai – 1 iunie, valorile termice vor continua să se mențină ușor peste normal la nivel național. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor avea un regim apropiat de cel obișnuit în toate regiunile.

Per ansamblu, începutul verii meteorologice se anunță mai cald decât în mod normal, cu episoade de secetă în prima parte a intervalului și o revenire treptată la condiții apropiate de normal spre final.