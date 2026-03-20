Trei pacienți cu arsuri, transportați în Germania cu o aeronavă militară românească
Ministerul Apărării a anunțat că o aeronavă C-27J Spartan a decolat vineri dimineață din Otopeni pentru a transporta trei pacienți cu arsuri în Germania, ruta fiind Otopeni - Craiova - Lübeck - Frankfurt. Aeronava este configurată special pentru misiuni medicale.
„O aeronavă C‑27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat în dimineața zilei de vineri, 20 martie, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, pentru a efectua o misiune de transport umanitar a trei pacienți cu arsuri, pe ruta Otopeni – Craiova – Lubek – Frankfurt Germania”, a transmis instituția.
Misiune realizată la solicitarea DSU
Transportul are loc în baza solicitării Departamentului pentru Situații de Urgență și a mecanismelor operaționale aflate în vigoare.
Asistența medicală pe timpul zborului este asigurată de o echipă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București - Floreasca, alături de specialiști ai Forțelor Aeriene Române, care au pus la dispoziție echipamentele necesare pentru îngrijirea pacienților în timpul transferului.
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News