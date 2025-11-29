Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei se deschide sâmbătă. Care sunt atracțiile de anul acesta

Târgul de Crăciun din Piața Constituției se deschide sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 19:00. Primăria Capitalei promite că ediția din acest an va fi cea mai spectaculoasă de până acum, întrucât vine cu o serie de atracții noi, precum „Piramida de Crăciun” sau proiecții festive pe Palatul Parlamentului, în fiecare seară.

Târgul de Crăciun București va avea loc între 29 noiembrie și 28 decembrie, iar intrarea este liberă. Tot sâmbătă, de la ora 18:00, din Piaţa Constituţiei se va aprinde iluminatul festiv în Capitală.

Vizitatorii se vor putea bucura de atracții prezente și în anii trecuți, precum căsuțele tradiționale sau roata panoramică, dar și de o serie de experiențe noi.

Printre principalele noutăți aduse de ediția din acest an se numără Piramida de Crăciun, o construcție de 10 metri înălțime și 7 metri diametru, decorată cu figurine și simboluri tradiționale ale iernii. Este prima atracție de acest gen din România, potrivit autorității locale, și va reprezenta punctul central al zonei festive.

Totodată, Palatul Parlamentului va fi cuprins de proiecții festive, cu tematică de Crăciun, în fiecare seară a târgului.

Pentru publicul tânăr a fost introdusă „Scena Felinar” – o zonă nouă cu „remixuri de sezon”, pe când pentru spațiul pentru copii a fost extins considerabil în acest an, cu noi atracții:

Caruselul Venețian cu design clasic și elemente decorative premium;

Santa’s Express, un mini roller-coaster tematic;

Sania Zburătoare, o experiență interactivă pentru cei mici

Cutia cu globuri, un nou concept-joc cu surprize vizuale;

Elfii interactivi și jocuri noi cu plușuri în zona instagramabilă.

Vizitatorii se vor putea plimba printre 120 de căsuțe dedicate preparatelor de Crăciun sau artiștilor și meșteșugarilor. La eveniment vor fi prezenți și trei creatori desemnați cu titlul de „Tezaur Uman Viu”.

În plus, în perioada 13-24 decembrie, participanții care trec pe la Casa lui Moș Crăciun din Piața Constituției, primesc o fotografie instant cu Moșul.

Tot sâmbătă se vor aprinde luminile de sărbători şi va începe târgul Bucharest Downtown Christmas Market din Piaţa Universităţii.