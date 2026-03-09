Scandal la bordul unui avion: o femeie a fost debarcată pentru că a dat drumul la un videoclip cu sunetul la maximum
O pasageră a fost obligată să coboare dintr-un avion după ce a provocat nemulțumirea celorlalți călători, rulând un videoclip pe telefon cu volumul dat foarte tare.
Incidentul a avut loc înainte de decolare, iar mai mulți pasageri s-au plâns echipajului de cabină din cauza zgomotului. Membrii echipajului i-au cerut femeii să reducă volumul sau să folosească căști, însă aceasta ar fi refuzat să se conformeze.
În cele din urmă, situația a escaladat, iar personalul de la bord a decis să o dea jos din aeronavă pentru a evita alte probleme în timpul zborului.
Momentul a fost filmat de alți pasageri și a devenit rapid viral pe rețelele sociale, stârnind numeroase reacții și discuții despre regulile de comportament în timpul zborurilor
„O femeie băută într-un zbor American Airlines de la Miami la Tampa a refuzat să folosească căștile și a pus videoclipuri pe telefonul ei la volum maxim”, se arată în descrierea videoclipului.
„Însoțitoarele de zbor i-au cerut politicos să folosească căștile înainte chiar de a părăsi poarta de îmbarcare, iar femeia s-a enervat imediat, devenind nepoliticoasă și agresivă.
Strigă și înjura angajații și ceilalți pasageri. A continuat până când au sosit în cele din urmă forțele de ordine și, din fericire, au scos-o din avion. Angajații American Airlines au gestionat situația foarte bine și au fost respectuoși pe tot parcursul evenimentului.
A fost o situație nebunească. Nu m-aș fi gândit niciodată că voi fi martor la așa ceva.”
