Actualitate· 1 min citire
Rezultat de senzație pentru Mihai Tentea şi George Iordache la JO de la Milano-Cortina: locul 5 la bob două persoane
18 feb. 2026, 10:00
Actualizat: 18 feb. 2026, 10:00
Rezultat de senzație pentru Mihai Tentea şi George Iordache la JO de la Milano-Cortina: locul 5 la bob două persoane
Articol scris de Scris de Realitatea de Hunedoara
Podiumul a fost acaparat de cele 3 echipaje ale Germaniei
Mihai Tentea şi George Iordache au obţinut un rezultat extraordinar pentru România la Jocurile Olimpice de la Milano: locul 5 la bob două persoane.
Podiumul a fost acaparat de cele 3 echipaje ale Germaniei, anunță Realitatea Sportivă.
Mihai şi George au terminat cele patru manşe în 3,42,37.
Mihai Tentea şi George Iordache au reuşit cea mai bună performanţă a tricolorilor de la bob după Sapporo 1972.
Singura medalie obţinută de România la JO de iarnă datează din 1968, fiind adusă de Ion Panţuru şi Nicolae Neagoe la bob două persoane.
Primele trei locuri au fost ocupate de echipaje ale Germaniei, iar pe 4 s-a clasat un echipaj din SUA.
Citește și:
- 10:43 - Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a depus un important proiect de infrastructură la Ministerul Transporturilor - VIDEO
- 09:59 - Orașele care interzic păcănelele vor rămâne și fără agențiile Loto. Un primar atacă legea „prost gândită”
- 08:04 - Români blocați în Orientul Mijlociu se întorc acasă: avionul a decolat din Dubai spre București
- 21:47 - Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News