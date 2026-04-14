Revocarea licenței Realitatea PLUS continuă să facă valuri în presa lumii

Revocarea licenței postului Realitatea Plus de către Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a stârnit reacții în presa internațională, care a relatat pe larg decizia luată la București, potrivit inpolitics.ro. Publicațiile externe evidențiază că televiziunea a fost unul dintre cei mai vocali critici ai anulării alegerilor și ai excluderii din cursă a lui Călin Georgescu, amplificând ecoul global al deciziei.

Presa internațională nu a ratat evenimentul recent de la București, unde CNA a decis într-o ședință fulger ridicarea licenței de emisie a postul TV Realitatea Plus, cuvîntul final urmînd să-l aibă justiția.

Foarte interesant, mai toate articolele au punctat faptul că televiziunea amintită a fost cel mai vehement contestatar al decizie de anulare a alegerilor și de eliminare din cursă a lui Călin Georgescu.

Iată cîteva titluri din noianul de relatări:

A fost retrasă licența unui post de știri independent din România. Acesta prezenta informații despre anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024. În decembrie 2024, întreaga Europă a fost șocată de situația din România, unde primul tur al alegerilor prezidențiale, câștigat de Călin Georgescu, a fost anulat din cauza unor presupuse manipulări electorale desfășurate în afara țării. Printre acuzații s-a numărat și finanțarea de către Rusia a conținutului pro-Georgescu de pe TikTok. Cu toate acestea, conform investigațiilor jurnaliștilor, campania a fost finanțată de Partidul Național Liberal Român, partid conservator-liberal. Acum se dovedește că unul dintre posturile de televiziune, Realitatea Plus, care a relatat subiectul, și-a pierdut licența de emisie.

Șoc TV după scandalul electoral: România închide un canal critic

Lovitură de teatru la București: Canalul TV care a atacat frontal anularea controversată a alegerilor prezidențiale a fost închis. Milioane de telespectatori și-au pierdut peste noapte cea mai importantă sursă de informații. Oficial, motivul invocat este amenzile neplătite – dar momentul respectiv ridică semne de întrebare serioase.

Autoritatea de reglementare a retras licența postului de televiziune. Fostul candidat la președinție este furios Consiliul Național al Audiovizualului a decis să retragă licența postului Realitatea Plus TV din cauza neplății amenzilor. Postul de televiziune anunță că va ataca decizia în instanță.

Un atac asupra presei libere. În România, vor să închidă unul dintre cele mai populare posturi de televiziune, independent de guvern.

Postului de televiziune românesc Realitatea Plus TV, care a cunoscut o creștere uriașă a popularității după invalidarea alegerilor prezidențiale de la sfârșitul anului 2024, i-a fost revocată licența de emisie prin decizia Consiliului Național al Audiovizualului.

„Răzbunare politică”? Un post de televiziune românesc a fost închis după ce a contestat rezultatele alegerilor prezidențiale

Unui post de știri din România, care a contestat în repetate rânduri anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut și l-a susținut pe candidatul Călin Georgescu, i-a fost retrasă licența de emisie pe un motiv destul de slab. În țară se vorbește despre cenzură și „răzbunare politică”, scrie Brussels Signal.

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), autoritatea de reglementare în domeniul radiodifuziunii și televiziunii din România, a suspendat licențele de emisie ale unui post de televiziune și unul de radio cunoscut pentru discursurile pro-ruse și teoriile conspirației. S-a anunțat că decizia a fost luată deoarece ambele instituții nu și-au achitat amenzile aplicate pentru difuzarea de conținut anti-UE și pro-rus. (B.T.I.)