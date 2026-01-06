Rapid și-a prezentat primul fotbalist transferat în 2026

Daniel Paraschiv, noul atacant al Rapidului, a susținut azi prima conferință de la transfer.

„Mă bucur că în sfârșit s-a materializat acest transfer. Rapid e un club imens. Mă bucur să fiu aici. Mă bucur să fiu aici și am preluat din entuziasmul și implicarea băieților care erau de aici.

Sper să facem meciuri bune și să bucurăm fanii, care mereu sunt al 12-lea jucător la această echipă. Acest tricou te responsabilizează. Dar vreau să văd partea plină. Mă bucur că am ocazia să-l îmbrac.

Țintim sus. Ne dorim cel puțin un trofeu, cred că locurile 1-3 e un obiectiv realist. Să luăm titlul ar fi extraordinar. Trebuie să fim calculați, să o luăm pas cu pas. Trebuie să tratăm totul foarte serios.

Obiectivele personale sunt mai puțin importante. Dacă echipa are succes, toți avem. O să mă integrez repede aici, mai ales că am venit în cantonament. Am o anumită experiență și o pot pune în ajutorul echipei.

Am discutat cu domnul Gâlcă din prima zi. Am discutat chestii generale, dar cu siguranță vom discuta și pe chestii mai practice”, a declarat Daniel Paraschiv la conferința de presă.

Despre perioada faptul că nu s-a impus la Oviedo și plecarea de la clubul care l-a cumpărat cu 700.000 de euro în 2024, atacantul a spus: „Acolo e alt fotbal, e altă concurență. Am avut concurenți doi atacanți care acum sunt titulari în LaLiga. Am avut cifre destul de bune pentru minutele jucate. Așa e în fotbal. Jucătorii pleacă de la o echipă și vin la alta.”





